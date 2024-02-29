В США раскрыли механизм замедления развития деменции под действием гамма-ритмов

Американские нейрофизиологи обнаружили, что стимуляция гамма-ритмов в мозге носителей болезни Альцгеймера значительно улучшает их состояние и очищает их нейроны от бета-амилоида, токсичных белковых скоплений, в результате ускорения круговорота спинномозговой жидкости. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"В 2016 году исследователи из MIT обнаружили, что стимуляция гамма-волн в мозге мышей при помощи вспышек света ускоряет вывод бета-амилоида из его тканей и замедляет развитие болезни Альцгеймера. Новые опыты ученых показали, что благотворный эффект этой терапии связан с тем, что она ускоряет работу так называемой глимфатической системы, набора каналов, по которому движется спинномозговая жидкость и который участвует в очистке мозга от "мусора", - говорится в сообщении.

Открытие было совершено группой американских нейрофизиологов под руководством профессора MIT Цая Лихуэя, чей научный коллектив еще в 2016 году обнаружил, что стимуляция мозговых волн с частотой в 40 Гц способствуют очистке нервной системы грызунов от скоплений патогенного белка бета-амилоида. Это значительным образом замедлило развитие болезни, что впоследствии было подтверждено в ходе клинических испытаний с участием добровольцев.

Успешное использование этого подхода для замедления болезни Альцгеймера заставило профессора Цая Лихуэя детально изучить то, как именно гамма-волны воздействуют на нейроны и вспомогательные клетки мозга мышей, генетически предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера. Проведенные опыты указали на то, что гамма-волны повышают активность одного из классов вспомогательных клеток мозга, которые нейрофизиологи называют AQP4-астроцитами.

Ускоренный круговорот спинномозговой жидкости

Как объясняют исследователи, эти тельца играют важную роль в работе так называемой глимфатической системы, набора из параллельных кровеносным сосудам каналов и лимфатических сосудов, через которые циркулируют биожидкости мозга. Эта система играет важную роль в круговороте спинномозговой жидкости и утилизации различного "мусора", возникающего в процессе жизнедеятельности нейронов.

Круговорот, как обнаружили ученые, ускоряется в результате воздействия гамма-волн на частоте в 40 Гц на мозг, что предположительно связано с тем, что эти колебания стимулируют связанные с астроцитами нервные клетки активнее вырабатывать белок VIP. Его молекулы заставляют AQP4-астроциты активнее транспортировать жидкость между глимфатической системой и остальным мозгом, что ускоряет вывод скоплений бета-амилоида из нейронов.