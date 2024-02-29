В 90 % чернил для тату выявлены неизвестные опасные вещества

Знаете ли вы, что вам вводят под кожу, когда вы делаете татуировку? Американские ученые обнаружили, что ингредиенты в чернилах для татуажа не совпадают с их заявленным составом, что может представлять угрозу для здоровья. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Analytical Chemistry,

Специалисты химической лаборатории Бингемтонского университета под руководством доцента химии Джона Свирка проанализировали 54 разновидности чернил шести цветов от девяти производителей, включая крупные международные компании и небольшие бренды. Это не первое исследование, где ученые обнаруживают несоответствия между заявленным и фактическим составом чернил для татуировок. Некоторые из найденных компонентов могут быть потенциально опасными для здоровья.

Исследования показали, что у 90% из 54 проверенных красок состав не соответствует заявленному. Некоторые краски содержат пигменты, не указанные в списке компонентов, а также неуказанные добавки. Более половины чернил содержат полиэтиленгликоль, который при повторном использовании может нанести вред внутренним органам. В 15 красках обнаружен пропиленгликоль, который может вызывать аллергические реакции. Также обнаружены посторонние вещества, такие как антибиотик гексаметилентетрамин, который обычно используется при инфекциях мочевыводящих путей, и консервант 2-феноксиэтанол, опасный для новорожденных при попадании в материнское молоко.