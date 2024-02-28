Чем опасно проживание вблизи баров для здоровья

биологических образцов человека. Также ученые выявили, в каком типе «пищевой среды» проживали участники. Они были разделены на три группы в зависимости от нахождения вблизи их домов пабов или баров, кафетериев и ресторанов быстрого питания.

Предполагаемое воздействие среды определялось близостью предприятий общественного питания (проживание в пределах в пределах 15 минут ходьбы от ресторана, бара или кафетерия) и концентрацией таких заведений на километр территории. После этапа сбора информации началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась 12 лет.

За время наблюдения было задокументировано почти 13 тысяч случаев сердечной недостаточности. Анализ показал, что более близкое расположение вблизи дома баров и ресторанов быстрого питания, а также большее их количество было связано с повышенным риском развития этого опасного состояния здоровья. Сердечная недостаточность — это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, которая приводит к нарушению кровоснабжения органов и тканей.

У жителей районов с наибольшей плотностью размещения пабов и баров риск развития сердечной недостаточности был на 14% выше, в то время как большое количество ресторанов увеличивало вероятность развития этой патологии на 12%. Также отмечается, что у участников, которые жили ближе всего к пабам и барам (в пределах 500 метров от них) — риск сердечной недостаточности был на 13% выше. Непосредственная близость точек быстрого питания была связана с повышением риска на 10%.