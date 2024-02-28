Что говорит о мужчине длина его безымянного пальца: вы удивитесь
Считается, что, если безымянные пальцы мужчины длиннее указательных, это говорит о высоком уровне тестостерона при внутриутробном развитии. Оказалось, что мужской гормон также влияет на метаболизм кислорода. То есть по руке мужчины легко можно определить, насколько эффективно его ткани снабжаются жизненно важным газом. Если этот показатель невелик, риск болезней сердца невысок и такие заболевания, как COVID-19, проходят легче. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Human Biology.
В эксперименте приняли участие 133 профессиональных спортсмена. Всем им предстояло заниматься на беговой дорожке до полного изнеможения. Участники с более длинными безымянными пальцами по соотношению к указательным показали лучшие результаты в максимальном потреблении кислорода (МПК) во время теста — этот показатель характеризует выносливость человека.