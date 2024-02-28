Что говорит о мужчине длина его безымянного пальца

Считается, что, если безымянные пальцы мужчины длиннее указательных, это говорит о высоком уровне тестостерона при внутриутробном развитии. Оказалось, что мужской гормон также влияет на метаболизм кислорода. То есть по руке мужчины легко можно определить, насколько эффективно его ткани снабжаются жизненно важным газом. Если этот показатель невелик, риск болезней сердца невысок и такие заболевания, как COVID-19, проходят легче. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Human Biology.