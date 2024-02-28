$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

В Южной Корее выделили органические соединения, обращающие вспять старение клеток

Учёные Ульсанского национального института науки и технологий (Южная Корея) разработали новый метод борьбы со старостью. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Американского химического общества.

В Южной Корее выделили органические соединения, обращающие вспять старение клеток
© runews24.ru

Как следует из работы южнокорейских специалистов, им удалось выделить пептидные сенолитики. Это препараты, цель которых уничтожить стареющие клетки. Эти органические соединения направлены на рецепторы мембран клеток в состоянии старения при высоких уровнях активных форм кислорода.

Образованная в таком процессе белковоподобная структура альфа-спирали связывается с митохондриальными мембранами клеток и вызывает их гибель. Но здоровые клетки в этом случае остаются нетронутыми.

Новый препарат прошёл успешные исследования на лабораторных мышах. Учёные готовят терапию для клинических испытаний на людях.

Наука