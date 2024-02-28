В Южной Корее выделили органические соединения, обращающие вспять старение клеток
Учёные Ульсанского национального института науки и технологий (Южная Корея) разработали новый метод борьбы со старостью. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Американского химического общества.
Как следует из работы южнокорейских специалистов, им удалось выделить пептидные сенолитики. Это препараты, цель которых уничтожить стареющие клетки. Эти органические соединения направлены на рецепторы мембран клеток в состоянии старения при высоких уровнях активных форм кислорода.
Образованная в таком процессе белковоподобная структура альфа-спирали связывается с митохондриальными мембранами клеток и вызывает их гибель. Но здоровые клетки в этом случае остаются нетронутыми.
Новый препарат прошёл успешные исследования на лабораторных мышах. Учёные готовят терапию для клинических испытаний на людях.