Российские ученые создали универсальное лекарство от депрессии
Эту работу без всякого преувеличения можно назвать прорывной. Один из аргументов - неожиданный и очевидный. Она опубликована в авторитетном журнале в области нейропсихофармакологии - ACS Chemical Neuroscience, где за всю его историю удалось напечататься всего шести авторам из России.
"Статью очень придирчиво оценивали пятеро независимых рецензентов. Достаточно сказать, что наши ответы на их вопросы заняли целых 48 страниц", - говорит руководитель разработки, завлабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров.
Речь идет о депрессии. Точнее, о лекарствах по борьбе с ней - антидепрессантах. Они во многих странах среди лидеров по потреблению. Особенно популярны, кстати, в США. Увы, помогают далеко не всем. Порой пациенты вынуждены перепробовать 2-3 препарата, чтобы найти тот, который им подойдет. А бывает, что для данного пациента такого "успокоителя" не находится вовсе. Но самое главное, что антидепрессантов, как и подавляющего большинства лекарств, практически не бывает без побочных эффектов. Как говорят, решая одни проблемы, они порождают другие.
Крайний случай болезни - клиническая депрессия. Симптомы - апатия, усталость, ухудшение памяти и когнитивных функций. Подобные состояния могут длиться месяцами, борьба с ними - сложнейшая наука. По данным Всемирной организации здравоохранения, клинической депрессией в мире страдают около 5 процентов населения.
Российские ученые кардинально решили проблему. Здесь надо напомнить, как действует любой антидепрессант. В мозге есть нейромедиаторы, которые не только соединяют нейроны, но и обеспечивают их работу. Самые известные из них - это дофамин, который отвечает за чувство удовольствия, серотонин играет важную роль в регулировании моторных и когнитивных функций, а также норадреналин - один из медиаторов бодрствования.
В норме у здорового человека должно быть определенное соотношение или, как говорят, определенный профиль этих медиаторов. И если он начинает "гулять", вот тут-то и начинается депрессия. Отсюда очевидная задача всех антидепрессантов - вернуть профиль к оптимуму. Что каждый из них делает с переменным успехом. Авторы разработки предложили революционный подход к лечению депрессии и связанной с ней деменцией. В чем его суть?
- Известно, что в разных участках мозга человека вырабатываются разные нейромедиаторы, - говорит Вадим Макаров. - Предположим, по каким-то причинам производительность падает, их становится меньше, профиль "перекашивается". Приняв какой-то антидепрессант, вы надеетесь вернуть количество нейромедиаторов в норму. Но вполне возможно, что он из другого класса, не тот, который вырабатывается в конкретном участке мозга. И тогда эффект лекарства оказывается очень низким.
Ученые пошли другим путем. Они воздействуют не на отдельные нейромедиаторы, а на их "базу", своеобразный центр управления, где они все рождаются.
"Это так называемое голубое тело мозга, с которым связаны все его участки, - говорит Макаров. - Мы активируем в нем определенный фермент - тирозингидроксилазы, а уже он запускает синтез всех остальных нейромедиаторов. Таким образом их профиль возвращается в норму".
По сути, речь идет об универсальном антидепрессанте на все варианты болезни. Это виндебуранол - природное вещество, известное науке. Но именно российские ученые впервые описали его действие, показали, как может бороться с депрессией. Он уже испытан на мышах, повысил у них содержание нейромедиаторов и уменьшил симптомы депрессии.
Макаров подчеркивает, что сам по себе виндебуранол - только исходная точка для создания будущего антидепрессанта, который будет намного эффективней всех, сегодня существующих.
Уникальное исследование выполнено в молодежной лаборатории, которая была создана 1,5 года назад по программе Минобрнауки России.