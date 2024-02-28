Российские ученые создали универсальное лекарство от депрессии

Эту работу без всякого преувеличения можно назвать прорывной. Один из аргументов - неожиданный и очевидный. Она опубликована в авторитетном журнале в области нейропсихофармакологии - ACS Chemical Neuroscience, где за всю его историю удалось напечататься всего шести авторам из России.

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"Статью очень придирчиво оценивали пятеро независимых рецензентов. Достаточно сказать, что наши ответы на их вопросы заняли целых 48 страниц", - говорит руководитель разработки, завлабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров.

Речь идет о депрессии. Точнее, о лекарствах по борьбе с ней - антидепрессантах. Они во многих странах среди лидеров по потреблению. Особенно популярны, кстати, в США. Увы, помогают далеко не всем. Порой пациенты вынуждены перепробовать 2-3 препарата, чтобы найти тот, который им подойдет. А бывает, что для данного пациента такого "успокоителя" не находится вовсе. Но самое главное, что антидепрессантов, как и подавляющего большинства лекарств, практически не бывает без побочных эффектов. Как говорят, решая одни проблемы, они порождают другие.

Крайний случай болезни - клиническая депрессия. Симптомы - апатия, усталость, ухудшение памяти и когнитивных функций. Подобные состояния могут длиться месяцами, борьба с ними - сложнейшая наука. По данным Всемирной организации здравоохранения, клинической депрессией в мире страдают около 5 процентов населения.

Российские ученые кардинально решили проблему. Здесь надо напомнить, как действует любой антидепрессант. В мозге есть нейромедиаторы, которые не только соединяют нейроны, но и обеспечивают их работу. Самые известные из них - это дофамин, который отвечает за чувство удовольствия, серотонин играет важную роль в регулировании моторных и когнитивных функций, а также норадреналин - один из медиаторов бодрствования.

В норме у здорового человека должно быть определенное соотношение или, как говорят, определенный профиль этих медиаторов. И если он начинает "гулять", вот тут-то и начинается депрессия. Отсюда очевидная задача всех антидепрессантов - вернуть профиль к оптимуму. Что каждый из них делает с переменным успехом. Авторы разработки предложили революционный подход к лечению депрессии и связанной с ней деменцией. В чем его суть?

- Известно, что в разных участках мозга человека вырабатываются разные нейромедиаторы, - говорит Вадим Макаров. - Предположим, по каким-то причинам производительность падает, их становится меньше, профиль "перекашивается". Приняв какой-то антидепрессант, вы надеетесь вернуть количество нейромедиаторов в норму. Но вполне возможно, что он из другого класса, не тот, который вырабатывается в конкретном участке мозга. И тогда эффект лекарства оказывается очень низким.

Ученые пошли другим путем. Они воздействуют не на отдельные нейромедиаторы, а на их "базу", своеобразный центр управления, где они все рождаются.

"Это так называемое голубое тело мозга, с которым связаны все его участки, - говорит Макаров. - Мы активируем в нем определенный фермент - тирозингидроксилазы, а уже он запускает синтез всех остальных нейромедиаторов. Таким образом их профиль возвращается в норму".

По сути, речь идет об универсальном антидепрессанте на все варианты болезни. Это виндебуранол - природное вещество, известное науке. Но именно российские ученые впервые описали его действие, показали, как может бороться с депрессией. Он уже испытан на мышах, повысил у них содержание нейромедиаторов и уменьшил симптомы депрессии.

Макаров подчеркивает, что сам по себе виндебуранол - только исходная точка для создания будущего антидепрессанта, который будет намного эффективней всех, сегодня существующих.