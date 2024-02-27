Тонкий кишечник оказался способен изменять свой размер

Сейчас нам ещё очень мало известно об изменениях размера кишечника, связанных с питательными веществами. В ходе нового исследования специалистам удалось обнаружить один из сигнальных путей, участвующих в этом процессе.

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Один из наиболее ярких примеров пластичности кишечника можно увидеть у животных, которые месяцами могут находиться без еды или в спячке. Что касается человека, то во время беременности у женщины увеличивается размер кишечника для лучшего усвоения питательных веществ и поддержания роста плода.

Учёные из Лаборатории Коломбани Андерсена на отделении клеточной и нейробиологии факультета биологии Копенгагенского университета изучили механизмы, регулирующие пластичность кишечника. Последние результаты их исследований были опубликованы в журнале Nature Communications.

Nature Communications (2024)

Воспользовавшись набором генетических инструментов, доступных у плодовых мух, специалисты исследовали механизмы, лежащие в основе изменения размера кишечника в зависимости от потребления питательных веществ. Оказалось, что недостаток этих веществ приводит к накоплению клеток-предшественников, которые не могут дифференцироваться в зрелые клетки. В результате объём кишечника уменьшается. Однако после восстановления питания эти клетки легко превращались в зрелые и кишечник увеличивался.