Стал известен продукт, предотвращающий рак кишечника

В частности, они благотворно влияют на работу кишечника, предотвращая рост раковых клеток. Такой эффект достигается за счет содержащейся в красных водорослях минералов, витаминов и антиоксидантов.

Так, ключевой противораковый эффект оказывают агаротриоз и 3,6-ангидро-I-галактоз. Ученые выделили из этих компонентов сахар, и оказалось, что ahg противостоит росту клеток рака толстой кишки, не влияя на здоровые клетки.