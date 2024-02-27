Российские врачи научились лечить колени с помощьюсобственных клеток пациента

"В Сеченовском Университете уже несколько хирургов прошли курс обучения этой новой операции. Также мы подготовили средний медицинский персонал и реабилитологов, которые на всех этапах контактируют с пациентом. Мы считаем, что применение этой технологии крайне выгодно нашей стране, так как это поможет в буквальном смысле слова "поставить на ноги" множество молодых и активных граждан. Они могут восстановить работоспособность и качество жизни и даже заниматься спортом. Со временем, когда мы расширим показания к операции, речь пойдет о десятках тысяч пациентов", - рассказал врач травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Евгений Калинский.