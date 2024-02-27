Российские врачи научились лечить колени с помощьюсобственных клеток пациента
Уникальную технологию восстановления пораженных артрозом коленных суставов начали применять в Сеченовском университете. Врачи проводят трансплантацию в больное колено хрящевых клеток, взятых у самого пациента. Впервые такой подход разработали и внедрили немецкие специалисты, и до сих пор он был доступен лишь в некоторых клиниках Европы.
Лечение выглядит так: у пациента берут клетки хряща, культивируют их в лаборатории, затем полученный биомедицинский клеточный продукт возвращают человеку - жидкий "имплант" вводят с помощью шприца в область дефекта коленного сустава. Новая методика восстанавливает хрящевую ткань, останавливает разрушение сустава, следовательно, предотвращает угрозу полной замены сустава и инвалидность.
Востребованность такого лечения очевидна: по оценкам Минздрава России, среди людей старше 60 гонартрозом страдает практически каждый третий (30%).
Ученые надеются, что в будущем этим же способом будут лечить и другие суставы - тазобедренный, голеностопный и плечевой.
"Трансплантация биомедицинского клеточного продукта - это методика использования культивированных клеток человека в регенеративной медицине - в данном случае, это клетки хряща, - рассказал "Российской газете" директор клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов УКБ №1, завкафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Алексей Лычагин. - Методика рассчитана на пациентов в возрасте 18-50 лет, с изолированным единичным повреждением III-IV степени по международной классификации повреждений хряща ICRS. Также она поможет молодым пациентам с диагнозом "рассекающий остеохондрит".
Технология - пока уникальная для нашей страны. Эффективность и безопасность ее подтвердили клинические исследования, которые проводились в нескольких клиниках страны, - уточнили в Сеченовском университете.
"Наш индустриальный партнер, компания "Генериум", получила лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), затем нами были успешно проведены клинические испытания новой методики. Теперь мы вводим этот метод в широкую практику - можем госпитализировать пациентов и замещать им дефекты хряща коленного сустава различного размера аутологичным БМКП. Лечение останавливает прогрессирование разрушения хряща и может спасти от довольно травматичной операции по замене сустава", - отметил профессор Лычагин.
Кроме того, лечение БМКП может применяться на более раннем этапе заболевания суставов - играя профилактическую роль и предотвращая различные патологические изменения во всем опорно-двигательном аппарате, - подчеркнул эксперт.
Как проходит лечение
- Если пациент подходит под критерии применения нового метода, проводится первая госпитализация. Больного обследуют, выполняют ему артроскопию коленного сустава, в ходе которой врачи отбирают костно-хрящевые образцы ткани.
- При помощи специальной биологической логистики отобранные хрящевые клетки доставляют в лабораторию "Генериум", где проходит их культивирование, размножение и изготовление БМКП.
- Когда продукт готов, пациента снова приглашают в клинику и проводят трансплантацию клеток в дефект хряща. Оба раза человек проводит в стационаре не более трех дней.
- После операции пациент должен пройти курс реабилитационного лечения и еще минимум в течение года регулярно приходить на осмотры врачей и обследования (в частности, МРТ) для контроля.
"В Сеченовском Университете уже несколько хирургов прошли курс обучения этой новой операции. Также мы подготовили средний медицинский персонал и реабилитологов, которые на всех этапах контактируют с пациентом. Мы считаем, что применение этой технологии крайне выгодно нашей стране, так как это поможет в буквальном смысле слова "поставить на ноги" множество молодых и активных граждан. Они могут восстановить работоспособность и качество жизни и даже заниматься спортом. Со временем, когда мы расширим показания к операции, речь пойдет о десятках тысяч пациентов", - рассказал врач травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Евгений Калинский.
Перспективы у нового метода широкие: мощности лаборатории позволяют нарастить производство БМКП (надо только организовать быструю доставку образцов исходных клеток и готового продукта с соблюдением условий транспортировки биопрепаратов). После организации логистики и обучения врачей эту технологию можно будет внедрить в крупных региональных медицинских центрах.