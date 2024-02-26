Ученые выяснили, как техника сна может исцелить мозг

Соне примерно два раза в неделю на протяжении нескольких месяцев снились кошмары. Из-за них она становилась сонливой, раздражительной, эмоционально истощённой. Специалисты по сну в университетских больницах Женевы прописали ей терапию «репетицию образов». Нужно было придумать положительный финал плохого сна и ежедневно его представлять.

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Соня присоединилась к одному исследованию. Вместе с ещё 17 участниками она в течение двух недель каждый вечер расслаблялась где-то в уголке и представляла счастливый финал своего кошмара. Длилась эта практика всего пять минут. При этом участники параллельно через наушники фортепианный аккорд, который играл каждые 10 секунд, в конечном итоге связав для мозга людей звук с повествованием.

Также в течение 14 дней испытуемые носили повязку для сна. Пока они спали, эта повязка передавала через кости их черепа тот же фортепианный аккорд, который они слышали наяву.

Во время сна мозг воспроизводит избранные воспоминания дня, чтобы запечатлеть их в своих нейронах. Эксперты называют этот процесс консолидацией памяти. В рамках исследования аккорд напомнил участникам об их более счастливых снах. Эта ассоциация привела к тому, что люди стали меньше видеть кошмары и в целом сновидения у них стали более оптимистичными.

Tim O'Brien

В 2022 году учёные сообщили, что эффект был значительно сильнее для тех, кто слышал аккорд во время репетиции своего пересмотренного сна, чем для тех, кто этого не делал. Соне же кошмары перестали сниться вообще.

Управление сном может стать новым способом борьбы с какими-либо проблемами, связанными с мозгом. Например, с кошмарами или расстройствами настроения, памяти или даже двигательных навыков. Сон — «незащищённое» время. Это время, когда наш исполнительный контроль, наше рациональное мышление, логическое принятие решений, наш импульсивный контроль отключены. Таким образом, стимулы, которым удаётся попасть в мозг, обрабатываются по-другому.