Ученые из Китая выявили биомаркеры, указывающие на деменцию и болезнь Альцгеймера

Проанализировав данные о белках в крови у более чем 52-х тысяч человек, ученые из Университета Фудань в Китае выяснили, что белки GFAP, NEFL, GDF15, LTBP2 связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера и деменции.

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Однако ученые отметили, что они указывают лишь на вероятность развития болезни, но для точной постановки диагноза необходимы дополнительные исследования.

Также на развитие болезни могут указывать симптомы, которые нельзя игнорировать. например, обычная забывчивость может указывать на болезнь Альцгеймера. Также стоит насторожиться, если человек задает одни и те же вопросы, ответы на которые он уже знает.

«В случае развития сосудистой деменции основной проблемой становится недостаток концентрации внимания и быстрая утомляемость при умственной работе, сопровождаемая ощущением тумана в голове», - пишет РИА Новости.

Сначала при прогрессировании болезни интеллект не страдает, но со временем происходит быстрый распад личности, ведущий к деменции.

Чтобы предотвратить развитие деменции важно поддерживать здоровый образ жизни, а также не игнорировать умственные и физические нагрузки.