Daily Mail: ношение мобильного телефона в кармане не повышает риск развития рака

Как утверждают специалисты из Cancer Research UK (крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака), электромагнитное излучение или радиоволны от мобильных телефонов и других гаджетов не могут повысить риск развития рака даже при ношении устройства близко к телу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Известно, что мобильные телефоны принимают радиоволны от вышек сотовой связи и преобразуют их в электрические сигналы. Это значит, что мобильная связь производит электромагнитные волны в радиочастотном диапазоне, которые относят к неионизирующему излучению.

Существует мнение, что при ношении мобильных телефонов близко к телу (например, в кармане брюк) радиочастотное излучение от мобильных телефонов может повышать риск развития рака. Эксперты из Cancer Research UK объяснили, что ионизирующее (рентгеновское и гамма-излучение) излучение как поток элементарных частиц может вызывать рак, повреждая ДНК.

Неионизирующее излучение от телефонов не обладает достаточной энергией, чтобы напрямую причинить вред структуре ДНК на клеточном уровне. При этом его потенциальная «вредоносность» не зависит от того, насколько близко устройство расположено к телу.