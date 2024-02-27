Медики восстановили коленный сустав с помощью носового хряща

Немецкие врачи успешно протестировали метод восстановления поврежденного колена при помощи хряща из носовой перегородки, сообщает Naked Science.

Альтернативу протезированию коленного сустава разработали в Университетской клинике Вюрцбурга (Германия) в рамках проекта ENCANTO (от англ. ENgineered CArtilage from Nose for the Treatment of Osteoarthritis — «искусственный хрящ из носа для лечения остеоартрита»; в испанском языке encanto означает «чудо»). Суть метода состоит в лечении очаговых поражений хряща с помощью ткани носовой перегородки: ее небольшой фрагмент изымают, культивируют на структурно поддерживающей коллагеновой матрице и имплантируют через четыре недели в колено для регенерации хряща.

До этого ENCANTO был направлен на борьбу с нетиповыми повреждениями, в частности после несчастных случаев. Теперь в исследование включат и дегенеративные поражения хрящевой ткани. Например, врачи проверят, сможет ли новый метод заменить протезирование при артрите коленного сустава.

Однако в новом методе при простоте самой имплантации есть трудности: культивируемые живые клетки могут вести себя непредсказуемо, что может повлиять на качество материала. Для развития методики нужны дополнительные исследования условий и стадий роста клеток у разных людей и постоянный мониторинг качества и жизнеспособности выращиваемых тканей. Кроме того, медики работают над ускорением процедуры: например, при эксперименте с культивацией хрящевой ткани за два дня вместо четырех недель удалось вырастить имплантат удовлетворительного качества, а усовершенствование методики позволило получить две матрицы вместо одной.