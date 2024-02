Медики восстановили коленный сустав с помощью носового хряща

Альтернативу протезированию коленного сустава разработали в Университетской клинике Вюрцбурга (Германия) в рамках проекта ENCANTO (от англ. ENgineered CArtilage from Nose for the Treatment of Osteoarthritis — «искусственный хрящ из носа для лечения остеоартрита»; в испанском языке encanto означает «чудо»). Суть метода состоит в лечении очаговых поражений хряща с помощью ткани носовой перегородки: ее небольшой фрагмент изымают, культивируют на структурно поддерживающей коллагеновой матрице и имплантируют через четыре недели в колено для регенерации хряща.