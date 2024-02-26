Раскрыты вред и польза марихуаны для здоровья человека

Хотя многие исследования, связанные с марихуаной, всё ещё находятся на ранних стадиях, количество их растёт. Об этом говорит Тиффани Санчес, специалист по гигиене окружающей среды из Колумбийского университета.

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Итак, какие последствия для здоровья ждут человека, если он употребляет марихуану? Помимо незначительных побочных эффектов вроде кратковременной потери памяти, недавние исследования связали эту траву с неблагоприятными последствиями, затрагивающими лёгкие, сердце, мозг и половые железы. К примеру, чрезмерное употребление марихуаны увеличивает риск закупорки артерий и возникновения сердечной недостаточности, может повлиять на мужскую фертильность. Курение травки приводит также к хроническому бронхиту и другим респираторным заболеваниям. Из растений в кровоток человека может попадать и свинец.

Чрезмерное употребление марихуаны, как показывают исследования, может усугубить или спровоцировать шизофрению, психоз и депрессию у молодёжи.

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Более того, марихуана может попасть в плод во время беременности. В ходе нескольких исследований выяснилось, что это связано с низким весом при рождении. Также учёные подозревают, что это повышает вероятность госпитализации новорождённых в отделения интенсивной терапии и мертворождений.