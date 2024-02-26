Ученые разобрались, как возникают фантомные боли — и как с ними бороться

Фантомные боли в ампутированных и даже никогда не существовавших конечностях могут ощущаться как настоящие, причем настолько сильные, что их приходится снимать лекарствами — вплоть до опиоидных препаратов, которые со временем вызывают зависимость и которых требуется все большая доза из-за снижения эффективности. Более того, подобрать универсальное лекарство невозможно из-за индивидуальных особенностей каждого пациента.

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Российские ученые изучили активность нейронов в тот момент, когда человек ощущает эти боли в несуществующих частях тела. И нашли другой способ избавиться от них, сообщает Московский государственный университет.

Чтобы разработать методику, ученые собрали и проанализировали подробные данные о биоэлектрической активности мозга у людей, страдающих фантомными болями Их получили с помощью электроэнцефалографии. Как поясняется в научной статье, опубликованной в журнале Cerebral Cortex, до этого ученые имели гипотезу о механизме появления этих ощущений — а сейчас ее можно считать подтвержденной.

«[Отсутствующая] конечность остается на «карте» мозга. Поступают неправильные сигналы, интерпретируемые как боль», — поясняет профессор МГУ Михаил Лебедев.

Метод, который предложили ученые для решения проблемы, заключается в намеренной активации нервных клеток по определенным схемам. На данный момент опробованы инвазивная (то есть, подразумевающая вмешательство в организм) стимуляция нейронов спинного мозга, инвазивная и неинвазивная (то есть, сквозь кожу, без проникновения внутрь организма) — клеток периферийной нервной системы.

Но так как структура сбоя в работе нейронов у каждого пациента разная, то и способы воздействия на организм должны прорабатываться индивидуально. То есть, каждый из видов терапии вызывал изменения нейронной активности, которые фиксировала ЭЭГ, но при этом эффект давал только один из методов. При этом в целом методика оказалась успешной.