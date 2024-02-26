Ученые определили механизм действия препарата, реактивирующего антионкогены

Японские ученые определили механизм действия валеметостата — препарата, ингибирующего метилирование гистонов. Эта модификация приводит к подавлению экспрессии важных генов, в том числе онкосупрессоров, препятствующих развитию рака. Валеметостат эффективен для лечения Т-клеточной лейкемии, в которой препарат реактивирует онкосупрессоры. Исследование опубликовано в журнале Nature.

© InScience

Экспрессия генов в клетке регулируется разными способами. Одним из них является эпигенетическая регуляция — наследуемые изменения в активности генов, при которых может модифицироваться сама ДНК или белки, которые участвуют в ее «упаковке» — гистоны. При метилировании гистонов, когда на одну из аминокислот, которые входят в их состав, помещаются один или несколько метильных групп, ДНК упаковывается более плотно. Из-за этого гены, попадающие в такие участки, оказываются недоступными для транскрипции. Так осуществляется эпигенетическое подавление экспрессии генов.

Японские ученые исследовали механизм действия валеметостата — препарата, который нацелен против метилированного гистона H3K27me3. Он применяется для лечения Т-клеточной лейкемии — агрессивной формы рака, в которой накоплено множество мутаций. Исследователи выяснили, что валеметостат мешает метилированию гистона H3, которое осуществляют ферменты EZH1 и EZH2. Использование препарата снижало уровень метилирования гистонов и упаковки ДНК в регионах, в которых располагались онкосупрессоры — гены, продукты которых препятствуют развитию рака. В результате применение валеметостата приводило к уменьшению размеров опухолей.