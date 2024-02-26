Ученые определили лучшее упражнение для снижения давления

Новое исследование показало, что тай-чи эффективнее аэробных упражнений в снижении артериального давления у людей с предгипертонией. Результаты, опубликованные в журнале JAMA Network Open, свидетельствуют, что практика тай-чи полезна для улучшения здоровья сердца.

© Чемпионат.com

Люди с предгипертонией подвергаются повышенному риску гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, инсульта и сердечного приступа. Предгипертония, определяемая как систолическое артериальное давление от 120 до 139 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление от 80 до 89 мм рт. ст., может служить предупреждающим знаком, требующим ранней диагностики и вмешательства для снижения артериального давления.

Учёные из Китайской академии медицинских наук изучили эффективность тай-чи в снижении артериального давления по сравнению с аэробными упражнениями. В исследовании приняли участие 349 человек в возрасте от 18 до 65 лет с определённой предгипертонией. Первая группа четыре раза в неделю занималась тай-чи, вторая аэробными упражнениями, которые включали подъём по лестнице, бег трусцой, быструю ходьбу и езду на велосипеде.

Спустя 12 месяцев учёные обнаружили, что тай-чи эффективнее аэробных упражнений в снижении давления. По итогам исследования у 21,8% участников группы тай-чи кровяное давление вернулось в нормы без приёма лекарств, тогда как такие же результаты показали только 15,6% группы аэробных упражнений.