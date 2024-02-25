Ученые предупредили о вреде для здоровья газовых плит

Раньше все готовили на газовых плитах, так как альтернативы у людей не было. Сейчас же всё более популярными становятся электроплиты. Кроме того, учёные считают, что газовые плиты могут навредить здоровью.

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Одно исследование показало, что более 700 тысяч детей в Евросоюзе имеют симптомы астмы из-за приготовления еды на газовой плите. При этом 12% всех случаев астмы можно было бы избежать при полном отказе от таких плит.

Не всех из нас знают, что когда мы пользуемся газовой плитой, то в воздухе образуются загрязнения. Они могут плохо повлиять на мозг, нервную систему, дыхательные пути.

Учёные из Института скалистых гор выяснили, что домашние газовые плиты могут настолько сильно загрязнять воздух в доме, что это было бы неприемлемо на открытом воздухе. Особенно актуальна эта проблема для маленьких квартир или для помещений с плохой вентиляцией. При использовании газовых плит можно столкнуться с опасной концентрацией диоксида азота.

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Помимо этого, газовые плиты загрязняют окружающую среду, поскольку в воздух от них попадают метан и углекислый газ — парниковые газы.

Наибольшую опасность при этом представляет для здоровья людей диоксид азота. Этот газ возникает при сжигании природного газа при высоких температурах, когда в атмосфере присутствует азот.

Также приготовление еды на газовой плите может быть связано с таким же риском возникновения астмы, как и пассивное курение сигарет.

Кроме того, в случае с газовой плитой, даже если ей не пользоваться, может произойти утечка метана. Это способствует развитию анемии, проблем с фертильностью, повышает вероятность развития многих видов рака.