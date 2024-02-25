Развеян популярный миф о похмелье

Как пишет New York Post, головная боль может возникнуть в любом случае, независимо от порядка употребления алкоголя, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal Of Clinical Nutrition.

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Группа ученых из немецкого университета провела эксперимент с участием 90 студентов-добровольцев, разделенных на три группы. В первый день первая группа употребляла пиво до достижения уровня алкоголя в крови 0,05%, а затем вино до 0,11%. Вторая группа проходила тот же эксперимент, но в обратном порядке, а третья группа, являющаяся контрольной, употребляла только пиво или только вино.

После каждой сессии употребления алкоголя ученые опрашивали участников эксперимента о их самочувствии и оценивали уровень опьянения. На следующее утро уровень похмелья оценивался по шкале от 0 до 7 на основе симптомов жажды, тошноты, усталости и головокружения.

Результаты показали, что порядок употребления алкоголя не сильно влияет на тяжесть похмелья. Более важным фактором оказалось, как организм каждого участника перерабатывает алкоголь.

Таким образом, исследование подтверждает, что важно следить за количеством и скоростью употребления алкоголя, а порядок его употребления имеет меньшее значение.