Ученые рассказали, в чем люди ошибаются относительно рака простаты

Недавно стало известно, что у короля Великобритании Чарльза имеются проблемы с простатой. Именно поэтому благотворительная организация Prostate UK призывает повериться на наличие рака простаты и обратиться к врачу при частом, трудно контролируемом мочеиспускании. Тем не менее эта болезнь всё ещё остаётся загадочной для людей.

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Предстательная железа расположена под мочевым пузырём и с возрастом имеет тенденцию увеличиваться в размерах. Через него проходит уретра – трубка, по которой моча выводится из организма. В результате при увеличении простаты замедляется прохождение мочи, человек может столкнуться с подтеканием, более частым мочеиспусканием. Это всё в целом встречается очень часто.

Также часто мужчины сталкиваются с раком предстательной железы. Исследования показывают, что 36% европеоидов и 51% афроамериканцев заболевают раком простаты в 70 лет. В другой научной работе говорится, что около 5% мужчин в возрасте до 30 лет страдают раком простаты.

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При этом рак простаты существует в формах, которые могут даже не приносить большого вреда человеку. Однако есть и такие формы, которые теоретически могут распространиться на органы малого таза, в кости. Эти разновидности рака могут быть смертельными.

Ежегодно в Великобритании умирают от рака простаты около 12 тысяч человек. Это примерно 4% всех смертей среди мужчин.

Проблема в том, что сейчас у специалистов нет точного и простого способа отличить агрессивные опухоли от более тихих. Есть анализ крови, известный как ПСА (простатический специфический антиген), который был разработан для мониторинга реакции мужчин на лечение рака простаты в 90-х годах. Но после его внедрения существенно смертность от рака простаты так и не снизилась.