Созданный учеными России тест выявляет психические расстройства с точностью 95%

Разработанный учеными Сколтеха совместно с коллегами из Китая и Германии тест может кардинально изменить диагностику психических расстройств. Задача крайне актуальная. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня число людей, которые испытывают серьезные психические расстройства, стремительно растет. Особенно "преуспевает" депрессия. Есть данные, что ей подвержен каждый шестой житель Земли.

© 0Российская Газета

Когда психические болезни заходят слишком далеко, проявляют себя по максимуму, посылают сигнал SOS, у врача есть средства купирования острой фазы заболевания. Но задача медицины - как можно раньше поймать первые, еще неявные признаки будущего недуга, который только зарождается. Своевременно их выявить и принять меры. И вот здесь психиатры оказываются, прямо скажем, в неравной позиции практически со всеми врачами других специальностей, в распоряжении которых есть самые разные передовые методы: анализы крови, биопсия, современная аппаратура - МРТ, КТ, УЗИ, рентген и т.д.

Психиатр лишен такой возможности, его "аппаратура" - только беседа. Пациент рассказывает о своем состоянии и заполняет опросники, а врач из этого рассказа, результатов тестов и собственных наблюдений выявляет симптомы, например, ухудшение настроения, потерю аппетита и снижение либидо, определяет их тяжесть и продолжительность. То есть психиатр ставит диагноз на основе субъективного рассказа пациента и субъективных оценок. Понятно, что это занимает много времени и требует высокой квалификации врача.

Во всем мире давно ищут надёжные биомаркеры психических заболеваний. Причем это должен быть простой и дешевый для массового скрининга метод исследования. Для этого изучаются самые разные молекулы, белки, активность генов, метаболиты, липиды и т.д. И действительно, они так или иначе изменяются при психиатрических расстройствах. Но что из этого букета "наводок" может стать реальным инструментом для надежной и массовой диагностики?

- Мы подробно изучили каждый вариант из этого "букета" и пришли к выводу, что самыми практичными, надежными и простыми для массовой диагностики психических расстройств являются липиды, - сказал "РГ" руководитель исследований директор Нейроцентра Сколтеха Филипп Хайтович. - Испытания на группе почти в 5000 человек показали, что тест работает с точностью 95 процентов. Принципиально важно, что он эффективен и на ранней стадии заболевания, когда симптоматика еще не развилась в серьезное психическое расстройство.

Результаты работы российских ученых опубликованы в одном из самых престижных медицинских журналов в области психиатрии JAMA Psychiatry и вызвали большой интерес специалистов.