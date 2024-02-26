Гинцбург оценил выводы об осложнениях после зарубежных вакцин от COVID-19

Результаты исследований, которые выявили связь между зарубежными мРНК-вакцинами от COVID-19 и более высоким риском осложнений, ожидаемы, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РБК.

© Lenta.ru

Так вирусолог прокомментировал масштабное исследование по использованию мРНК-вакцин от коронавируса и их последствий для здоровья вакцинированных. Специалисты выяснили, что зарубежные мРНК вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca связаны с более высоким риском воспаления сердца, образования тромбов в мозге и возникновения синдрома Гийена-Барре.

По мнению Гинцбурга, подобные выводы связаны с тем, что вакцины на основе мРНК воспринимаются организмом человека как инородная информация.

«Матричная РНК, когда ее вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей наших с вами клеток воспринимается как чужеродная информация, вирусная, которую надо уничтожить», — сказал специалист.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский указал на недостаточность данных для установки достоверной взаимосвязи между мРНК-вакцинами и последующими осложнениями.