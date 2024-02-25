Российские врачи научились лечить аденому простаты миниатюрным инструментарием

Впервые в России врачи-урологи для лечения аденомы простаты применили инновационную методику MiLEP - минимально инвазивную лазерную энуклеацию. Метод лечения, который освоили специалисты Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава РФ, - это последнее слово в лечении этого распространенного недуга. Пока его используют всего в нескольких странах мира. Об этом "Российской газете" рассказали в Сеченовском университете.

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Гиперплазия или аденома простаты отравляет жизнь огромному числу мужчин, и чем старше пациент - тем больше вероятность заболевания. Если до 40 лет только у 8% мужчин отмечаются нарушения мочеиспускания, то к 50 годам неприятные симптомы отмечает уже каждый третий (30%), к 60 - от последствий аденомы простаты страдает уже 60% мужского населения, а после 70 лет - более 80%.

В последние 10 лет в России распространенность заболевания постоянно растет, и сегодня такой диагноз имеют около двух млн мужчин, причем часто в трудоспособном возрасте.

Сегодня пациентам с аденомой простаты, если не помогает консервативное лечение, чаще всего выполняют трансуретральные операции - резекцию простаты (ТУРП) и лазерную энуклеацию. Это малоинвазивные вмешательства, которые выполняются без разрезов через мочеиспускательный канал. По эффективности оба метода сопоставимы с открытой аденомэктомией - полостной операцией. Тем не менее ТУРП все же характеризуется большим риском развития послеоперационных кровотечений, рецидива заболевания - особенно у пациентов с большим объемом аденомы. В то же время лазерная энуклеация эффективна вне зависимости от размера опухоли. Более того, этот метод можно безопасно применять у пациентов, постоянно принимающих препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты и антиагреганты), а это - практически каждый третий пациент.

Методика MiLEP, которую внедрили в Сеченовском университете, отличается использованием миниатюрного инструментария при проведении вмешательства - это важно, чтобы избежать такого осложнения, как послеоперационное сужение мочеиспускательного канала и стрессовое недержание мочи. Конечно, частота этих негативных последствий зависит от мастерства хирурга и применяемого инструментария - и в зависимости от клиники колеблется от 1% до 29%-44%.

Лазерная методика в лечении аденомы простаты в Сеченовском университете применяется с 2017 года - с помощью отечественного тулиевого волоконного лазера. В прошлом году российские эндоурологи адаптировали и стали применять на отечественном оборудовании только-только появившуюся в мире технику минимально инвазивной лазерной энуклеации MiLEP, и с нынешнего года она включена в широкую практику и стала доступна для пациентов.

"Минимально инвазивная энуклеация тулиевым волоконным лазером, возможно, на сегодняшний день является наиболее эффективным и безопасным решением проблем с мочеиспусканием у мужчин, страдающих от аденомы простаты. Она значительно снижает послеоперационные риски у пациента, в частности", - рассказал "РГ" врач-уролог, ассистент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Владислав Петов.