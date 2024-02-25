Ученые приблизились к созданию универсального противоядия от укусов змей

Ученые разработали антитело, способное нейтрализовать смертельные токсины в веществах, выделяемых ядовитыми змеями из Африки, Азии и Австралии.

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Антитело, получившее название 95Mat5, продемонстрировало свою эффективность: оно защитило мышей, подвергшихся воздействию яда таких страшных змей, как черная мамба и королевская кобра. От их укусов гибнут более 100 тысяч человек по всему миру, напомнил New-Science.ru.

Понимание змеиных ядов и проблема создания специфических противоядий - большой шаг на пути к созданию универсального противоядия. Почему?

По словам специалистов, змеиные яды - это сложные коктейли из белков, ферментов и пептидов. Причем у разных видов они сильно различаются. А отсюда и разные последствия укуса: паралич мышц, разрушение тканей, свертывание крови или нарушение работы нервной системы.

Противоядия на сегодняшний день основной метод лечения змеиных укусов. Они создаются путем иммунизации животных контролируемым количеством яда. Однако здесь, как отмечается, есть существенные ограничения, в том числе необходимость создания специфических противоядий для каждого вида ядовитых змей.

Для создания универсального антитела ученые применили инновационный подход. Не вдаваясь в детали, скажем, что сначала они выделили и сравнили белки яда различных змей, сосредоточившись на особом типе белков, называемых трехпалыми токсинами (3FTx).

В ходе сложнейших исследований специалистам удалось получить контролируемые и безопасные формы токсичных веществ. Затем они использовали инновационную платформу для скрининга библиотеки человеческих антител, включающей более пятидесяти миллиардов различных антител. Сузив круг поиска примерно до 3800 антител, ученые, наконец, определили антитело под названием 95Mat5. Именно оно показало наиболее сильное взаимодействие с различными токсинами, что делает его потенциально универсальным.

Исследователи смогли сымитировать структуру человеческого белка, на который нацелены токсины, что открывает путь к созданию полностью синтетического и потенциально более безопасного антитела для лечения укусов рептилий.