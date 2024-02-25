Ученые провели исследование старения собак

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, которое показало, что собаки стареют быстрее людей, особенно в первый год жизни, из-за молекулярных изменений в ДНК, таких как накопление метильных групп.

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Исследователи предложили формулу для определения "человеческого" возраста собаки, но для разработки универсального метода учета различий в породах, размерах и поле собак требуется дальнейшая работа.

Понимание этих процессов имеет важное значение для ветеринарной медицины и заботы о домашних животных, сообщает Правда.Ру.