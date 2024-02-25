Болезнь Альцгеймера обнаружили у 21-летнего парня: причина осталась загадкой

В 2023 году болезнь Альцгеймера была впервые выявлена у молодого человека в возрасте 19 лет. Проблемы с памятью у него начались в 17 лет и с тех пор только усугублялись.

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Как отметили неврологи из Пекинского университета, результаты сканирования мозга показали уменьшение гиппокампа, отвечающего за функцию памяти, а в спинномозговой жидкости пациента были обнаружены общие маркеры этой формы деменции, которая является наиболее распространённой.

Учёные не знают, почему у пациента деменция начала развиваться в таком возрасте. Как правило, люди с болезнью Альцгеймера в возрасте до 65 лет встречаются в 10% случаев. Крайне редко — до 30 лет, что обычно объясняется мутациями генов. В последний раз «молодая» деменция была диагностирована у пациента в возрасте 21 год из-за мутации гена PSEN1, в силу которой аномальные белки накапливаться в мозге и образуют скопления токсичных бляшек, что является типичной картиной болезни Альцгеймера.