Ученые вывели противоядие от яда сотен змей

Биологи занимались изучением белков, содержащихся в яде аспидовых змей, в числе которых — королевская кобра и черная мамба. В результате опытов ученым удалось выявить токсин, который вызывает паралич. После этого они обнаружили соединение, которое эффективнее всего нейтрализовало действие токсина.