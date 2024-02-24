Ученые выявили новую причину старения

Ученые Института науки и технологий Окинавы (Япония) раскрыли новую причину старения клеток. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Aging, это происходит в результате повреждения клеточной мембраны из-за механического воздействия.

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Ранее считалось, что механическое повреждение клеточной мембраны приводит только к двум сценариям: восстановлению или разрушению всей клетки. Ключом к определению судьбы является степень повреждения и последующий приток ионов кальция. Оказалось, что средний уровень повреждения недостаточен для окончательной гибели клетки, однако, несмотря на то, что мембрана восстанавливается, клетка приобретает стареющий фенотип и становится сценесцентной.

Сенесцентные клетки по-прежнему метаболически активны, но они также производят различные секреторные белки, которые активируют иммунные реакции как в близлежащих тканях, так и в отдаленных органах. Этот механизм может вызывать как полезные, так и вредные изменения в организме, включая ускорение заживления ран, развитие рака и старение.