Ученые: электронная музыка обладает исцеляющими свойствами

Ученые из Университета Барселоны (Испания) провели исследование, чтобы узнать, как музыка влияет на наше сознание. Оказалось, что «измененное состояние сознания» или «музыкальный транс» — это не просто фигуры речи.

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Работа исследователей о влиянии звуков на сознание была представлена на сайте препринтов BioRxiv.

Эксперимент

Для эксперимента были привлечены 20 молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Они прослушивали по шесть отрывков электронной музыки с разным темпом. В это же время ученые фиксировали их мозговую деятельность при помощи электроэнцефалографа. Также подопытных просили ответить на ряд вопросов, касающихся ощущений и влияния музыки на их состояние. Ну а в финале испытуемым предлагали пройти тест на реакцию и когнитивные способности.

В ритме музыки

Оказалось, что вовлеченность в музыкальный ритм (синхронизация между мозговой активностью и ритмом музыки) была наиболее выражена при темпе 1,65 герца. В этот момент испытуемые чувствовали наибольшее единение с музыкой, отрешаясь от всего окружающего и собственных чувств: жажды, боли, усталости и т.д. Причем, чем больше человек был увлечен музыкой, тем при последующих испытаниях больше было время его реакции на когнитивные задания.