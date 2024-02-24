Новый показатель крови позволит оценить здоровье сосудов

Исследователи изучили сахарное "покрытие" иммуноглобулинов G (IgG) у людей. Белки IgG — компоненты иммунной системы, они связаны с хроническим воспалением и с защитой от инфекций. Предыдущие исследования показали, что воспаление — важный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В новой работе ученые выяснили, что характер покрытия белка IgG сахарными остатками позволяет предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта независимо от уровня холестерина в крови. Исследование может лечь в основу ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Также IgG N-гликаны, то есть прикрепленные к белку IgG сахара, могут стать мишенями для новых средств профилактики атеросклероза.