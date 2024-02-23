Ученые опровергли миф, что синдром хронической усталости – это самовнушение

Ученые опровергли миф, что синдром хронической усталости – результат самовнушения
Ученые доказали, что синдром хронической усталости не выдумка и не является результатом самовнушения. Это удалось доказать в ходе пятилетнего эксперимента с участием добровольцев, проведенного Национальным институтом неврологических заболеваний и инсульта в США. Как сообщает Nature Communications (Nat Com), люди, которые жаловались на синдром хронической усталости, прошли исследование с применением устройства, который им нужно было держать.
В это время ученые фиксировали реакцию мозга каждого из испытуемых на накопление физической усталости.
Как оказалось, у тех, кто жаловался на усталость, снижена активность в височно-теменном узле мозга, отвечающем за усилия.
Ранее молекулярный биолог Морин Хансон с Корнеллского университета обнаружила новые свидетельства, которые указывают на вирусную природу синдрома хронической усталости (СХУ) и его связь с инфекциями