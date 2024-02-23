Ученые опровергли миф, что синдром хронической усталости – это самовнушение

Ученые доказали, что синдром хронической усталости не выдумка и не является результатом самовнушения. Это удалось доказать в ходе пятилетнего эксперимента с участием добровольцев, проведенного Национальным институтом неврологических заболеваний и инсульта в США. Как сообщает Nature Communications (Nat Com), люди, которые жаловались на синдром хронической усталости, прошли исследование с применением устройства, который им нужно было держать.