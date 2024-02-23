Ученые: риск рака кожи и молочной железы связан с уровнем образования

Согласно исследованию "Фонда регистрации рака", опубликованному бельгийской газетой De Standaard, риск развития рака кожи или молочной железы связан с уровнем образования.

Фонд в сотрудничестве со специалистами научного центра VUB собрал данные почти семи миллионов бельгийцев. У 300 тысяч из них был диагностирован рак легких, головного мозга, горла, толстой и прямой кишки, груди, а также меланома. Типы рака сравнивались с другими параметрами, такими как уровень образования, состав семьи или даже наличие собственности у пациентов.

Анализ показал, что более низкий уровень образования связан с более высоким риском рака легких, мозга или горла.

"Развитие рака имеет множество основных причин, - сказала Фрейя Вердодт из Фонда регистрации рака. - Отчасти это объясняется тем, что группы риска в среднем курят больше".

С другой стороны, рак молочной железы и кожи чаще встречается среди людей с более высоким уровнем образования.

"Мы получили данные, что риск рака молочной железы ниже у женщин, у которых было несколько детей, причем в раннем возрасте", - пояснила Вердодт. "Это может быть объяснением рака молочной железы: женщины с более высоким уровнем образования, как правило, рожают меньше детей, и к тому же позже", - добавила она.