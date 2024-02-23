Ученые: чай и вода в бутылках приводят к накоплению канцерогенов в организме

Учёные: чай и вода в бутылках приводят к накоплению канцерогенов в организме. К такому выводу пришли пришли американские исследователи из Университета Южной Калифорнии. Некоторые продукты, которые врачи считают неотъемлемой частью здорового питания, содержат повышенный уровень «вечных химикатов». Так называют токсины, которые накапливаются в организме и провоцируют рак. Какие ещё продукты ими изобилуют?

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Что такое «вечные химикаты»

Американские исследователи провели опрос среди 700 человек. Их спрашивали, как часто они употребляют определённые продукты и напитки, после чего проверили уровень ПФАС (полифторалкильных веществ) у них в крови.

ПФАС — это такие синтетические вещества, которые используются в посуде, контейнерах для еды, бытовой химии, упаковке и т. д. Они не разрушаются в естественных условиях, из-за чего их называют «вечными химикатами». ПФАС могут накапливаться в организме человека.

Исследования показывают, что ПФАС могут нарушать работу гормональной системы, ослаблять кости и повышать риск развития некоторых заболеваний — рака, нарушения функции почек и др.

Какие продукты содержат много «вечных химикатов»

Результаты исследования показали, что к накоплению ПФАС в организме приводит употребление в большом количестве следующих продуктов:

бутилированная вода,

чай в пакетиках (с сахаром и без),

переработанное мясо (особенно свинина)

еда в ресторанах и других заведениях общепита.

чипсы.

Если с чипсами и свининой всё понятно, то вот с чаем и водой из бутылок — не очень. Это же вполне себе ЗОЖ-напитки. Оказывается, всё дело может быть в упаковке или в загрязнении самого источника (если речь именно о воде). Интересно, что обычная вода из-под крана содержит меньше ПФАС, чем бутилированная.

В каких продуктах мало «вечных токсинов»

К удивлению исследователей, у участников, которые потребляли много сахара, фруктовых и газированных напитков, уровни ПФАС в крови были более низкими.

Также меньше всего ПФАС было у тех, кто ел:

крупы — рис и овсянку;

макароны

хлеб;

картофель;

фрукты;

домашний фастфуд.

Предположительно, именно эти продукты провоцируют низкие концентрации ПФАС благодаря высокому содержанию клетчатки. Она ускоряет выведение химикатов из организма.