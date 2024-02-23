Диета от храпа: ученые определили рацион, который защищает от апноэ во сне

Люди с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС) часто громко храпят. Их дыхание может прерываться, поэтому они могут просыпаться несколько раз за ночь. Австралийские учёные обнаружили, что определённая диета может защитить от этого состояния.

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Известно, что СОАС не только вызывает усталость, но также может увеличить риск высокого артериального давления, инсульта, болезней сердца и диабета 2 типа.

Новое исследование включало данные о диетических привычках 14 210 человек. Оказалось, что люди, в рационе которых больше всего растительной пищи, на 19% реже страдают от СОАС по сравнению с теми, кто придерживается диеты с самым низким содержанием растительной пищи.