Сплетни — не всегда плохо, показывает исследование

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У сплетников плохая репутация, но новое теоретическое исследование, проведенное учеными из Университета Мэриленда, утверждает, что те не так уж и плохи. По мнению исследователей, сплетни (определяемые как обмен личной информацией об отсутствующих третьих лицах), могут могут быть даже полезны для общества.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы понять, какую выгоду получают от этого взаимодействия сплетники, особенно если информация правдива.

«В среднем человек тратит час в день на разговоры о других. Вот почему важно это изучать. Непонятно, почему сплетни, требующие значительного времени и энергии, вообще превратились в адаптивную стратегию», — сказал первый автор исследования Синьюэ Пан.

Чтобы лучше понять сложную паутину сплетен, ученые использовали модель эволюционной теории игр, которая имитирует процесс принятия решений людьми. Объединив принципы эволюционной биологии и теории игр, исследователи наблюдали, как виртуальные люди взаимодействуют друг с другом и меняют свои стратегии. Виртуальные участники могли сотрудничать со сплетниками или избегать общения с ними, могли сами стать сплетниками, менять свое поведение, наблюдая за последствиями решений других. Задав условия, ученые затем наблюдали, как самостоятельно будет развиваться виртуальное «общество».

В итоге 90% «людей» стали сплетниками.

Исследователи утверждают, что люди с большей вероятностью будут доброжелательны со сплетником, потому что хотят защитить свою репутацию и не стать жертвой мельницы слухов. То есть для сплетников это само по себе может быть выгодным. Кроме того, люди, которые слышат осуждающие сплетни о других, склонны вести себя «хорошо», социально приемлемо, чтобы попытаться сберечь свою репутацию.

«Как положительные, так и отрицательные сплетни важны, потому что играют важную роль в обмене информацией о репутации: люди могут решить, с кем стоит иметь дело, а с кем нет», — сказал Пан.