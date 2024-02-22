Увеличение потребления калия может снизить кровяное давление

Ученые из института Джорджа в Австралии обнаружили, что повышение потребления калия и уменьшение количества натрия в рационе способствует нормализации кровяного давления. Результатами исследования они поделились в журнале Human Hypertension.

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В исследовании приняли участие 20995 человек, данные которых ранее были использованы в научной работе The Salt Substitute and Stroke Study (влияние заменителей соли на риск инсульта). Это исследование ранее также проводилось учеными из института Джорджа. Она показало, что замена обычной соли на соль, обогащенную калием, привела к снижению риска инсульта на 14%, серьезных сердечно-сосудистых заболеваний на 13% и преждевременного ухода из жизни на 12%.

В ходе работы над новым исследованием эти выводы были объединены с другими внешними источниками данных, содержащими информацию о связи между изменением потребления натрия, калия и артериальным давлением. Оказалось, что наибольшую пользу для здоровья приносит не снижение доли натрия в рационе, а увеличение количества калия.

Калий — это минерал, содержащийся в различных продуктах, включая бобовые, орехи, овощи, листовую зелень и фрукты. Отмечается, что при обработке пищевых продуктов количество калия в них уменьшается, поскольку его часто заменяют натрием — более дешевым ингредиентом.