Российские ученые разработали комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут

Российские инженеры представили инновационный комплекс биостимуляции под названием «Ритм-Полет», способный обеспечить организму ощущение полноценного отдыха за всего лишь 20 минут, что равно 4-6 часам сна.

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Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», этот аппарат уже применяется для восстановления военнослужащих, задействованных в специальных операциях.

Отмечается, что аппарат с помощью специальных программированных световых и звуковых эффектов способствует нормализации эмоционального состояния человека при высоких профессиональных нагрузках. Также он способен снимать нервное напряжение, усталость, повышать устойчивость к стрессам, предотвращать утомление, повышать жизненный тонус и эффективность работы, рассказали разработчики.

Этот комплекс, созданный специалистами Нижегородского НПП «Полет», включает в себя специальную маску с встроенным экраном, передающим световые сигналы, наушники и пульт управления для регулировки времени и интенсивности процедуры.