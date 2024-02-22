Российские ученые разработали комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут
Российские инженеры представили инновационный комплекс биостимуляции под названием «Ритм-Полет», способный обеспечить организму ощущение полноценного отдыха за всего лишь 20 минут, что равно 4-6 часам сна.
Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», этот аппарат уже применяется для восстановления военнослужащих, задействованных в специальных операциях.
Отмечается, что аппарат с помощью специальных программированных световых и звуковых эффектов способствует нормализации эмоционального состояния человека при высоких профессиональных нагрузках. Также он способен снимать нервное напряжение, усталость, повышать устойчивость к стрессам, предотвращать утомление, повышать жизненный тонус и эффективность работы, рассказали разработчики.
Этот комплекс, созданный специалистами Нижегородского НПП «Полет», включает в себя специальную маску с встроенным экраном, передающим световые сигналы, наушники и пульт управления для регулировки времени и интенсивности процедуры.
Эта разработка представлена среди других отечественных продуктов для нужд специальной военной операции на стенде Нижегородской области на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ и продлится до 8 июля.