СДВГ оказался нужен для выживания

Недавние генетические исследования показали, что синдром дефицита внимания и гиперактивности имеет высокую наследственность, то есть большинство людей с этим заболеванием унаследовали его от своих родителей. Сегодня, в зависимости от диагностических критериев, от 2 до 16% детей имеют диагноз СДВГ.

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Ученые сравнили различия в состоянии здоровья между двумя ветвями одного племени из Северной Кении. Одна часть племени с начала XX века живет как оседлые земледельцы, другая — осталась кочевыми скотоводами.

Все представители этого племени являются носителями генетической мутации DRD4/7R. Она ранее часто выявлялась у людей с СДВГ. У современных детей с диагнозом СДВГ эта генетическая мутация обычно коррелирует с беспокойством и склонностью отвлекаться. Также говорят и о детях племени, которые живут в оседлом обществе. А вот у тех детей, которые все еще ведут традиционный кочевой образ жизни, эта генная мутация была связана с хорошим здоровьем и более качественным питанием.

«Аллель DRD4/7R связана с большей тягой к еде и наркотикам, поиском новизны и симптомами СДВГ. Вполне возможно, что в условиях кочевья ребенок с этим аллелем может более эффективно защищать скот или находить источники еды и воды, но те же тенденции могут быть не столь полезными при оседлых занятиях», — объяснил руководитель исследования Дэн Айзенберг.

Авторы нового исследования создали уникальную игру, в которой игрокам давалось восемь минут на то, чтобы собрать как можно больше ягод, наведя указатель мыши на куст. Каждый раз, когда они собирали пищу в одном и том же кусте, урожай игрока немного снижался, но если они переходили на новый куст, получали штраф по времени.

В эксперименте приняли участие около 450 человек. Люди с более высокими показателями СДВГ перешли на новые кусты раньше, чем другие, но, что более важно, они также собирали больше ягод в целом, так что в данной ситуации именно это поведение было наиболее оптимальным, рассказывает New atlas.