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Американские ученые назвали ниацин или витамин В3 вредным для здоровья

Ученые выяснили, что ниацин или витамин В3 вреден для здоровья.

Американские ученые назвали ниацин или витамин В3 вредным для здоровья
© runews24.ru

Это растительное соединение содержится в муке, крупе, овсе.

Так, исследователи Кливлендской клиники обнаружили, что при разрушении этого вещества в организме образуется переизбыток соединения 4PY. Это приводит к воспалению, которое повреждает кровеносные сосуды и вызывает атеросклероз.

Поэтому теперь ученые рекомендуют пациентам проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать такие добавки.

Напомним, последние исследования по изучению побочных действий препаратов от болезни Альцгеймера показали, что некоторые из них могут нанести вред здоровью.

Наука