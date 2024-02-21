Американские ученые назвали ниацин или витамин В3 вредным для здоровья
Ученые выяснили, что ниацин или витамин В3 вреден для здоровья.
Это растительное соединение содержится в муке, крупе, овсе.
Так, исследователи Кливлендской клиники обнаружили, что при разрушении этого вещества в организме образуется переизбыток соединения 4PY. Это приводит к воспалению, которое повреждает кровеносные сосуды и вызывает атеросклероз.
Поэтому теперь ученые рекомендуют пациентам проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать такие добавки.
Напомним, последние исследования по изучению побочных действий препаратов от болезни Альцгеймера показали, что некоторые из них могут нанести вред здоровью.