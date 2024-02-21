Американские ученые назвали ниацин или витамин В3 вредным для здоровья

Ученые выяснили, что ниацин или витамин В3 вреден для здоровья.

© runews24.ru

Это растительное соединение содержится в муке, крупе, овсе.

Так, исследователи Кливлендской клиники обнаружили, что при разрушении этого вещества в организме образуется переизбыток соединения 4PY. Это приводит к воспалению, которое повреждает кровеносные сосуды и вызывает атеросклероз.

Поэтому теперь ученые рекомендуют пациентам проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать такие добавки.