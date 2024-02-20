Nature: высокий уровень ниацина в организме связан с заболеваниями сердца

Ученые из Кливлендской клиники (крупного частного медицинского центра) в США обнаружили новый путь развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанный с высокой концентрацией в организме ниацина, распространенного витамина группы В. Результаты опубликованы в Nature Medicine.

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Ниацин или никотиновая кислота — это витамин группы В, который участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях организма, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках. Иногда повышение его употребление рекомендуется для снижения уровня холестерина в крови.

Исследование с участием более тысячи добровольцев показало, что между между присутствием в организме 4PY, продукта распада избытка ниацина, и сердечными заболеваниями существует связь. Ранее в некоторых научных работах сообщалось, что более высокие уровни циркулирующего 4PY тесно коррелировали с высокой вероятностью сердечного приступа и инсульта.

Ученым из США удалось выяснить, что 4PY запускает воспаление, которое повреждает кровеносные сосуды и со временем может привести к атеросклерозу. Без лечения болезнь может спровоцировать серьезные осложнения — ишемический инсульт, инфаркт миокарда.