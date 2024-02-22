Названа идеальная для здоровья периодичность занятий сексом

Врачи заверяют, что сексом необходимо заниматься как можно чаще. Слова медиков о том, какая периодичность интимной близости считается идеальной, приводит издание New York Post.

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Врач из США Андреа Пеннингтон рассказала, что женщины должны испытывать минимум три оргазма в неделю. Это помогает справляться со стрессом, депрессией и беспокойством. А ученые Гарвардского университета доказали, что высокая сексуальная активность снижает риск развития рака простаты на 33 процента. Оптимальным количеством эякуляций они назвали 21 в месяц.

При этом эксперты обратили внимание, что оргазмы, которые люди испытывают при мастурбации, так же полезны, как и те, которых достигают вместе с партнером.