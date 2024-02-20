Алгоритмы принятия решений реализуются особой крошечной структурой мозга

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что алгоритмы принятия решений в мозге реализуются через неврологический контур и хабенулу, крошечную структуру, расположенную глубоко в мозге. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience.

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Целью исследования американских ученых было определение источника когнитивных вознаграждений - механизма, с помощью которого человек может ощутить радость, к примеру, при получении доступа к нужной информации. Оказалось, что стремление к определенной информации или нежелание ее получать в значительной степени влияет на процесс принятия решений.

Это стало понятно в результате эксперимента с участием 824 добровольцев. Основная задача для испытуемых заключалась в выборе между двумя предложениями-опциями, которые представляли собой варианты получения определенной суммы виртуальных денег с различной (известной или неизвестной заранее) вероятностью. Исследователей интересовали скрытые факторы, которые могли обеспечить мощную мотивацию для выбора одного варианта вместо другого.

В рамках исследования команда ученых обнаружила, что в процессе принятия решений участвует хабенула, крошечный элемент, расположенная глубоко в мозге. Это древняя структура мозга позвоночных животных, которая играет ключевую роль в управлении деятельностью системы вознаграждения. Отмечается, что хабенула является основным регулятором дофамина.