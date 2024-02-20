В России собрали одну из самых больших коллекций малых молекул в мире

«Свободная пресса» побывала на предприятии, где происходит процесс создания новых лекарственных препаратов. Мы увидели полный цикл доклинических и клинических разработок новых лекарственных соединений, от поиска биомишени (биологическая структура — часть организма, — функция которой нарушается при болезни) до производства готовых лекарственных форм.

Не секрет, что процесс создания нового препарата занимает годы, а иногда и десятилетия, но бывают ситуации, когда этого времени просто нет. Как говорится, жизнь диктует нам свои законы.

Например, в период, когда бушевал COVID, для лечения коронавирусной инфекции препарат необходимо было создать в самый кратчайший срок. Три месяца, в три смены сотрудники ГК «ХимРар» создавали первый российский препарат для лечения COVID-19.

Как известно, основа создания эффективного и безопасного нового лекарственного препарата — это доступность малых молекул. Для этого компания собрала уникальную коллекцию малых молекул, более 1.600.000 соединений. Это и одна из самых больших коллекций в мире. Благодаря этой коллекции ученые могут находить решения для создания эффективных препаратов для лечения очень тяжелых заболеваний, включая онкологию, аутоимунные заболевания, заболевания ЦНС, генерализованное тревожное расстройство, гепатита С.

Из этих молекул разрабатывается и создается синтез новых индивидуальных соединений для биомишеней. Далее исследуются механизмы воздействия, фармакологическая активность и безопасность лекарства на животных, разработка и получение разрешения на клинические испытания на человеке, регистрация и производство.

Каждый этап создания, это отдельный долгий процесс, в котором участвует большое количество сотрудников, ученых, добровольных испытателей препарата.

В 2023 году ГК «ХимРар» вывела на рынок лекарственных средств новый препарат для лечения тревожных расстройств и тревожных и депрессивных состояний. Это особенно актуально в условиях проведения нашей страной СВО. Многие военные, члены их семей, жители новых регионов нуждаются в эффективном лечении и реабилитации.

«Надо стремиться, чтобы люди во всем мире, и в первую очередь в России, перестали страдать и умирать от тех болезней, против которых уже найдены эффективные лекарства», — заявил один из основателей компании Андрей Иващенко.