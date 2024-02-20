Избыток белка в рационе может повышать риск атеросклероза

Исследователи медицинской школы Питтсбургского университета в США обнаружили, что избыток белка в пище может повышать риск развития атеросклероза. В частности, аминокислота под названием лейцин играет важную роль в развитии патологических процессов, связанных с формированием бляшек и повышением жесткости артерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Исследование, в ходе которого были проведены эксперименты с участием людей и мышей, показало, что потребление более 22% от суточной нормы калорий из белка может привести к повышенной активации иммунных клеток, которые играют роль в образовании атеросклеротических бляшек. Оказалось, что избыток белка в рационе может негативно повлиять на макрофаги, которые отвечают за выведение "клеточного мусора" из организма.

Стремление потреблять больше продуктов, богатых протеином, было связано с накоплением макрофагов в стенках сосудов и формированием атеросклеротических бляшек. Также выяснилось, что лейцин - аминокислота, содержащаяся в продуктах животного происхождения, таких как говядина, яйца и молоко, в значительной степени провоцирует аномальную активность макрофагов. Ученые отметили, что чрезмерное увлечение белковыми диетами может быть вредным для здоровья в долгосрочной перспективе.