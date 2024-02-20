Исследования выявили побочные действия препаратов от Альцгеймера

Последние исследования по изучению побочных действий препаратов от болезни Альцгеймера показали, что некоторые из них могут нанести вред здоровью.

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К таким относятся препараты, которые ранее называли эволюционными, леканемаба и донанемаба. Первый препарат совместно разработали японская компания Eisai и ее американский партнер Biogen. Донанемаба была разработана американской компанией Lilly.

Как оказалось, они могут привести к уменьшению объемов мозга, а также кровотечениям, сообщает The Times.

Правда, исследования показали, что они могут очистить мозг от токсичного белка амилоида, который считается отличительным признаком болезни Альцгеймера.

Леканемаба разработана японской компанией Eisai и ее американским партнером Biogen, донанемаба — американской Lilly.