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Исследования выявили побочные действия препаратов от Альцгеймера

Последние исследования по изучению побочных действий препаратов от болезни Альцгеймера показали, что некоторые из них могут нанести вред здоровью.

Исследования выявили побочные действия препаратов от Альцгеймера
© runews24.ru

К таким относятся препараты, которые ранее называли эволюционными, леканемаба и донанемаба. Первый препарат совместно разработали японская компания Eisai и ее американский партнер Biogen. Донанемаба была разработана американской компанией Lilly.

Как оказалось, они могут привести к уменьшению объемов мозга, а также кровотечениям, сообщает The Times.

Правда, исследования показали, что они могут очистить мозг от токсичного белка амилоида, который считается отличительным признаком болезни Альцгеймера.

Леканемаба разработана японской компанией Eisai и ее американским партнером Biogen, донанемаба — американской Lilly.

Ранее эксперт отметил, что соли алюминия, которые присутствуют в фольге и некоторых зубных пастах могут годами накапливаться в организме.

Наука