Исследования выявили побочные действия препаратов от Альцгеймера
Последние исследования по изучению побочных действий препаратов от болезни Альцгеймера показали, что некоторые из них могут нанести вред здоровью.
К таким относятся препараты, которые ранее называли эволюционными, леканемаба и донанемаба. Первый препарат совместно разработали японская компания Eisai и ее американский партнер Biogen. Донанемаба была разработана американской компанией Lilly.
Как оказалось, они могут привести к уменьшению объемов мозга, а также кровотечениям, сообщает The Times.
Правда, исследования показали, что они могут очистить мозг от токсичного белка амилоида, который считается отличительным признаком болезни Альцгеймера.
Леканемаба разработана японской компанией Eisai и ее американским партнером Biogen, донанемаба — американской Lilly.
Ранее эксперт отметил, что соли алюминия, которые присутствуют в фольге и некоторых зубных пастах могут годами накапливаться в организме.