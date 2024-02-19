IJMS: особое антитело может обезвреживать агрессивный подтип рака груди

Ученые из университета Тохоку в Японии создали новое антитело, нацеленное на HER2-положительный агрессивный подтип рака молочной железы. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

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Отмечается, что примерно 20% случаев рака молочной железы классифицируются как HER2-позитивные. HER2-позитивные клетки рака молочной железы содержат на своей поверхности больше белка HER2. Этот белок играет важную роль в росте и делении клеток — избыток HER2 является одной из причин агрессивности HER2-позитивных опухолей.

В ходе лабораторных экспериментов ученым удалось создать моноклональное антитело, которое может обезвреживать опухолевые клетки при HER2-положительном раке. Моноклональные антитела представляют собой специализированные белки, сконструированные таким образом, чтобы распознавать определенные мишени и связываться с ними с исключительной точностью.

Специфически воздействуя на HER2-позитивные клетки, новое антитело останавливает их рост и деление, одновременно сводя к минимуму ущерб для окружающих здоровых тканей. Ученые подчеркнули, что традиционные методы лечения, такие как химиотерапия, не могут также избирательно уничтожать раковые клетки-мишени.

Сейчас ученые планируют перейти к клиническим испытаниям новой разработки. Исследователи также рассмотрят потенциальную разработку и применение других новых антител для борьбы с разными типами рака.