Ученые разработали метод онлайн расчета риска инфаркта миокарда

Ученые разработали методику, позволяющую оценить риск развития инфаркта миокарда. Методика позволяет определить риск развития инфаркта в ближайшие полгода.

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Авторами методики стали ученые из Уппсальского университета, пишет Nature.

Методика разработана на основе исследования, проведенного с участием 2018 человек без предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний. У 420 из них инфаркт миокарда развился впервые в течение шести месяцев после забора крови.

В результате ученые изучили у участников данные 829 белков и выяснили, что 48 белков связаны с высоким уровнем развития инфаркта.

После они разработали тест, с помощью которого можно предсказать, грозит ли человеку инфаркт. Это онлайн-инструмент, который предлагает ответить на несколько вопросов, в том числе о поле, возрасте, росте, обхвате талии, наличии или отсутствии диабета, а также вредных привычек.

Кроме того, надо указать показатель холестерина в сыворотке крови, базовый липидный профиль – для скрининга нарушения жирового обмена.