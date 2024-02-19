Ученые работают над вакцинами, которые защитят от рака

Сегодня уже доказано, что некоторые виды рака могут быть связаны с перенесенными ранее инфекциями. Ученые называют уже более 10 различных вирусов и других патогенов, которые могут вызвать онкозаболевание - эта тема обсуждалась на Форуме будущих технологий, как и одно из возможных решений проблемы, а именно поиски противораковых вакцин.

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Исследования вирусной природы некоторых видов рака ведутся и в нашей стране. В РНЦХ имени Петровского открыт первый в России референс-центр по вирусной и инфекционной онкопатологии - его специалисты выясняют, какие именно вирусы могут стать триггером в развитии опасного заболевания, и придумывают меры защиты.

"Сегодня доказана связь некоторых видов рака с перенесенными ранее инфекционными и вирусными заболеваниями - их насчитывается уже более десятка", - рассказал "РГ" руководитель референс-центра Андрей Бирюков.

Например, доказано онкогенное действие вируса папилломы человека (ВПЧ), который приводит к раку шейки матки, а также опухолям головы и шеи. Гепатиты С и В могут обернуться циррозом и раком печени.

Толчок развитию опухоли могут дать и некоторые другие патогены, и этот список расширяется. Сейчас ученые исследуют несколько вирусов-кандидатов, которые, судя по всему, также имеют канцерогенный эффект.

Мы сталкиваемся с вирусными и другими инфекциями на протяжении всей жизни - вот почему так важно знать об отдаленных последствиях их влияния на наш организм и искать защиту.

"Это чрезвычайно актуальный и важный вопрос. Ведь ответ на него во многом определяет алгоритм лечебных мероприятий, - поясняет Андрей Бирюков. - Например, если говорить о ВПЧ-инфекции, то в настоящее время выделяют более 150 типов этого вируса, причем онкогенными свойствами обладают только 14 из них - как низкого, так и высокого риска для развития рака. Если у девушки выявляют ВПЧ низкого онкогенного риска, то заболевание зачастую протекает бессимптомно с быстрым выздоровлением, а вот если диагностирован ВПЧ высокого риска, то вероятность развития рака шейки матки уже очень высокая - от 70 до 100%".

Зная об этом, многое могут сделать сами пациенты - не забывать о факторах риска заразиться, грамотно подходить к контрацепции, заодно защищаясь и от угрозы других инфекций, передающихся половым путем. Медики, в свою очередь, предлагают меры профилактики. От ВПЧ уже есть вакцина, кроме того, доступна и ранняя диагностика - в рамках скрининговых программ проводят цитологическое исследование и ВПЧ-тест.

ВПЧ - инфекция, которую уже несложно взять под контроль. В Австралии, например, с 2007 года существует общенациональная программа вакцинации против этого вируса. Девочек прививают от ВПЧ в возрасте 12-13 лет. И сегодня уже хорошо виден эффект - случаи заболевания раком шейки матки у молодых австралиек снизились до отметки, где этот вид онкологии можно признать редким, - отметил эксперт.

Рак желудка, связанный с действием инфекции, развивается долго - в среднем в течение 15 лет. У каждого есть время пройти лечение и защититься

Кстати, планируется включить такую вакцинацию и в российский Национальный календарь профилактических прививок.

Еще один положительный пример - заболеваемость гепатитами В и С. От гепатита В у нас также есть надежная вакцина. А гепатит С научились лечить, причем с прошлого года расширен круг пациентов, которым доступны современные препараты, способные полностью подавить опасный вирус. Понятно, что и вакцинация, и вовремя начатое лечение защищают пациентов от будущих онкобед.

"Сейчас мы сфокусировались на изучении онкологического материала органов пищеварения и мочеполовой системы. В частности, по выявлению связей наиболее злокачественных форм рака желудка с инфекцией, вызванной Helicobacter pylori", - рассказал доктор Бирюков.

И тут опять важен уровень понимания со стороны пациентов. Вовремя пролечить хронический гастрит, вызванный этой бактерией, - избавить себя от высокого риска заболеть раком желудка.

"Этот микроб живет в нашем желудке и вызывает там хроническое воспаление, повышая вероятность возникновения рака желудка в четыре раза (!) по сравнению с теми людьми, у которых он отсутствует. Рак развивается через ряд последовательных этапов, сначала - с предраковых заболеваний желудка. И это достаточно длительный процесс, он продолжается в среднем 15 лет. Поэтому у каждого из нас есть и время, и возможности провести лечение хронического гастрита", - подчеркнул эксперт.

Исследования продолжаются.

"Мы собрали большой объем материала и исследуем его на наличие онкогенных вирусов. Важная задача - создание коллекций - тканевых, клеточных, молекулярных, которые лягут в основу исследований", - отметил эксперт.

Разрабатываются в России и вакцины от онкозаболеваний.