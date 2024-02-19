Ученые объяснили, как распознать ложь

Исследователи уже более 100 лет пытаются понять, почему обнаружить ложь можно далеко не всегда. Недавно доцент Тимоти Люк и его коллеги из Гетеборгского университета проанализировали научные работы, посвящённые распознаванию лжи и опубликованные за последние пять лет. Учёные хотели понять, какие факторы всё-таки могут указывать на то, что человек лжёт.

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Обман представляет собой преднамеренную попытку ввести в заблуждение другого человека. Но можно ли это распознать по каким-то внешним сигналам?

Одно из наиболее распространённых убеждений насчёт лжи состоит в том, что люди, которые врут, неохотно смотрят другому человеку в глаза. Однако в ходе недавнего исследования выяснилось, что 82% экспертов соглашаются с тем, что лжецы по сравнению с теми, кто говорит правду, вовсе не склонны отводить взгляд или избегать зрительного контакта.

Кроме того 70% экспертов утверждали, что лжецы не выглядят более нервными, чем те, кто говорит правду. Также учёные не нашли чётких доказательств того, что люди, которые лгут, постоянно меняют позу или чаще прикасаются к себе.

Eiko Ojala

Так существуют ли работающие способы выявить лжеца? По словам доцента Тимоти Люка, есть один многообещающий признак: отсутствие деталей. Около 72% экспертов отметили, что лжецы сообщают меньше подробностей о чём-либо, чем те, кто говорит правду.