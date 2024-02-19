МРНК-вакцины от covid могут повысить риски заболеваний сердца

МРНК-вакцины от коронавируса, к которым относятся вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna, могут являться причиной повышенных рисков неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра Global Vaccine Data Network.

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Авторы исследования изучили данные 99 млн привитых из 8 стран на предмет сопутствующих заболеваний. В результате выяснялось, что у тех, кому ввели мРНК-вакцины, чаще, чем ожидалось, выявляли миокардит.

Также была обнаружена связь иммунизации векторной вакциной Vaxzevria от AstraZeneca с ростом числа случаев проявления синдрома Гийена-Барре (снижение тонуса мышц, потеря чувствительности в ногах или руках) и тромбоза венозного синуса головного мозга.

Кроме того, после введения векторной вакцины были выявлены повышенные риски поперечного миелита, а после обоих типов препаратов – острого рассеянного энцефаломиелита.